Strada della Mosella pericolosa, "Servire Agrigento" lancia un appello al prefetto

“Le pessime condizioni della strada della Mosella continuano a destare forte preoccupazione a causa del manto stradale fortemente danneggiato e dissestato. Purtroppo, nonostante le insistenti segnalazioni di pericolo e le richieste di un rapido intervento per ripristinare le minime condizioni di percorribilità, la situazione è rimasta invariata, se non peggiorata”.

A tornare sul tema, il coordinatore provinciale del movimento politico “Servire Agrigento”, Raoul Passarello, che adesso lancia un appello alla Prefettura di Agrigento.

“Riteniamo inammissibile che un asse viario strategico che sostiene una portata di traffico molto elevata, anche di mezzi pesanti, possa presentarsi costellato di buche sempre più larghe e profonde che si trasformano in vere e proprie trappole mortali. Per questo chiediamo che il prefetto promuova un tavolo tecnico, con tutti i soggetti interessati, per affrontare le criticità e mettere in campo ogni azione utile e immediata per garantire una maggiore sicurezza stradale ed evitare ulteriori rischi per gli utenti”.