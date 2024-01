Via Talete, operai in azione: al via rifacimento dei marciapiedi

Operai in azione in via Talete, alle spalle della via Demetra, per la sistemazione dei marciapiedi. Ad annunciarlo, postando anche le foto su Facebook, è il sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè.

Le opere di manutenzione sono state eseguite questa mattina e sono stati posti dei birilli per evitare che i pedoni potessero calpestarli, danneggiandoli, prima che il cemento facesse presa.