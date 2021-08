Il manto stradale in via Plebis Rea a rischio cedimento, Spataro: "Necessario intervento urgente"

Il consigliere comunale ha raccolto le lamentele dei cittadini: "Non basta mettere la solita pezza per tappare la buca: bisogna capire, approfondire ed individuare le cause. Questa situazione rischia di procurare spiacevoli episodi”

Il manto stradale in via Plebis Rea, ad Agrigento, non è sicuro. E’ stato segnalato un sorta di avvallamento che potrebbe cedere creando una voragine.

Un’eventualità che creerebbe una situazione di pericolo per automobilisti e passanti.

A denunciarlo, attraverso una nota, è stato il consigliere comunale Pasquale Spataro che si è fatto portavoce di numerose lamentele degli abitanti della zona e non solo.

“Nessuno degli amministratori - ha detto - si è ancora accorto di questa grave anomalia del manto stradale.

Non è comprensibile e tollerabile l’immobilismo di fronte ad un pericolo del genere. E’ necessario un intervento serio e risolutivo perché non basta mettere la solita pezza per tappare la buca: bisogna capire, approfondire ed individuare le cause per cui la strada cede in quel punto. Solo così si potrà porre definitivamente fine a questa situazione che rischia di procurare spiacevoli episodi”.

La via Plebis Rea si trova nella parte alta della città ed è la strada principale che conduce alla zona della cattedrale di San Gerlando. Si trova nel cosiddetto quartiere della “Bibbirria”.

“Così come avviene in tanti altri luoghi e frazioni del territorio - ha aggiunto Spataro - le criticità da risolvere vengono messe in luce solo durante il periodo elettorale.

Poi, nei rimanenti 5 anni di mandato, non è praticamente possibile trovare degli interlocutori per affrontare e risolvere i problemi.

Tutto questo non è tollerabile e nemmeno rispettoso nei confronti degli agrigentini che hanno diritto, a fronte del regolare pagamento dei tributi locali ad avere strade sicure e servizi efficienti. Purtroppo questa amministrazione non sembra essere alleata della città e dei cittadini”.