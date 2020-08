La Giunta ha deciso: la villetta di via Diodoro Siculo intitolata a Giuseppe Jannuzzo

Su iniziativa di alcuni cittadini e della stessa famiglia, la Giunta Municipale di Agrigento ha intitolato alla memoria del professor Giuseppe Jannuzzo la villetta posta in piazza Diodoro Siculo in occasione del centenario della nascita.

Qui, giovedì 20 agosto alle ore 18:30, verrà scoperta una targa commemorativa alla presenza delle autorità locali, di tutti i figli, Gianfranco, Patrizia, Gabriella, Elio e Cinzia, riuniti ad Agrigento appositamente per la circostanza e dei tanti amici e collaboratori della prestigiosa rivista “Agrigentini a Roma e Ovunque” che il professore ha diretto e curato per anni.

Il riconoscimento tributato dall'Amministrazione è così motivato: "per essersi distinto nella divulgazione della agrigentinità (storia, tradizioni popolari, senso di appartenenza) fondatore del Giornale 'Agrigentini a Roma e ovunque', tramite il quale ha animato, per decenni, risiedendo a Roma, l’indelebile e sempre vivo legame con la propria terra, ponendosi come lievito di autentica identità delle proprie origini e come orgoglio di inclusione ed identificazione con la propria millenaria storia Patria”.