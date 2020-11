Operai al lavoro per ore, via l'amianto da Punta Bianca

Punta Bianca si era trasformata in una discarica d'amianto a cielo aperto. Dopo i ripetuti appelli lanciati, la zona è statata totalmente bonificata. Un'azione che è riuscita a portare via tutti i rifiuti speciali. L'area è stata presa in carica dagli operatori e delll'ufficio tecnico del Libero consorzio di Agrigento.

"Qualche delinquente - ha detto in una nota Mareamico - ha depositato l'amianto a Punta Bianca. Ringrazio chi ha liberato tutta la zona".