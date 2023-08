Verifiche sismiche sugli edifici scolastici: aggiudicata gara per oltre mezzo milione di euro

Sono stati tutti aggiudicati i servizi di ingegneria, finanziati dall'assessorato regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale, per oltre 500.000 euro, per l'esecuzione delle indagini diagnostiche strutturali (con prove distruttive e non distruttive con il ripristino dello stato dei luoghi) e le verifiche tecniche, finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Agrigento.

"Chiuso l'iter degli affidamenti ai professionisti incaricati - commenta l'assessore all'Edilizia scolastica Gerlando Principato -, parte il conto alla rovescia per la conclusione dei servizi di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e per la presentazione della domanda di saldo comprensiva di tutti i documenti previsti per la rendicontazione finale nonché l'inserimento di tutti gli atti sul portale Caronte, entro e non oltre il 31 ottobre".

"Continua senza sosta – commenta il sindaco Francesco Miccichè – l'azione dell'amministrazione sugli edifici scolastici di proprietà comunale, in linea con i tempi e nel rispetto delle convenzioni da me sottoscritte con l'Ufficio speciale dell’Edilizia Scolastica e dell’Università, per oltre 600.000 euro, senza gravare sul bilancio dell'ente".

Questi gli edifici scolastici sottoposti a verifica: Tornabene, Quasimodo, Scurpiddu, M.hack, G. fava, Agazzi, Federico II, Montessori, De cosmi, S..bosco, Giardina gallotti, A.castagnolo, Esseneto, Manzoni, Anna frank, Garibaldi.