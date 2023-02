Verifiche sismiche sugli edifici scolastici: in arrivo oltre 132 mila euro

Verifiche sulla vulnerabilità sismica degli edifici scolastici di proprietà del Comune di Agrigento. Sono stati finanziate dall'assessorato dell’Istruzione e della Formazione Professionale della Regione Siciliana, per un importo di 132.119.63 euro, le prime indagini diagnostiche strutturali e le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici.

"Siamo felici dei risultati raggiunti - afferma il sindaco Franco Miccichè – non si arresta il tentativo dell'amministrazione di riuscire a ricucire il deficit normativo del nostro patrimonio scolastico da un lato incrementando le azioni di verifica e dall'altro provvedendo, dove possibile, con i fondi del Pnrr, al recupero di immobili di edilizia scolastica chiusi da tempo per offrire migliori servizi alle famiglie che devono rivolgersi, nostro malgrado, a strutture private perché quelle pubbliche sono state in passato dimenticate e poco attenzionate".

"Continua senza sosta l'attività – afferma l'assessore all'Edilizia scolastica Gerlando Principato –, in ritardo rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente, di verifica sismica degli edifici scolastici di proprietà comunale. Anche gli edifici ospitanti le scuole finanziati per un importo di 132.119.63 euro, si uniscono alle verifiche già eseguite negli ultimi due anni nei cinque plessi scolastici Nuova Manhattan, Giardino Fiorito, Verga, Vincenzo Reale e Loris Malaguzzi e nella scuola media "Pirandello" di via Acrone. Come preventivato, la mappatura delle condizioni di sicurezza degli edifici scolastici di competenza comunale - spiega Principato - programmata ed eseguita per tempo da Vincenzo Burceri, dipendente del Comune di Agrigento, ha dato i risultati sperati".