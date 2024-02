Ville da sogno come a Hollywood, al Verdura la possibilità di acquistare una residenza da vip

Rocco Forte non è solo un nome legato ad una vacanza topo e all’ospitalità a 5 stelle. Ora è anche un brand di assoluto prestigio per acquistare una casa “chiavi in mano” dove il lusso e l’innovazione non conoscono compromessi.

Il gruppo guidato da Sir Rocco Forte e da sua sorella Olga Polizzi annuncia il lancio di nuove “Rocco Forte private villas” disponibili all'acquisto.

Posizionate lungo la suggestiva costa siciliana su una collina verdeggiante all’interno della tenuta del Verdura Resort, le prime residenze brandizzate sono frutto della collaborazione tra il rinomato studio di architettura ASA Studio Albanese e Olga Polizzi, director of design di Rocco Forte Hotels.

Disponibili in soluzioni da 3 a 7 camere da letto, le “Rocco Forte private villas” sono caratterizzate da un’architettura moderna e innovativa che si fonde armonicamente con l’eredità dei bagli siciliani. Ciascuna abbraccia il contesto naturalistico suggestivo siciliano grazie a imponenti finestre a tutta altezza e dispone di ampie zone living all’aperto con piscine a sfioro private e terrazze arredate, offrendo una connessione armoniosa fra ambienti interni ed esterni. Sviluppate su due piani, offrono ai proprietari totale privacy e accesso ai servizi del Verdura Resort.

Disegnate con cura fin nei minimi dettagli, le ville rappresentano il rifugio ideale per godersi al meglio le lunghe estati siciliane, ma anche le miti stagioni primaverili e autunnali.

Ogni unità è circondata da un giardino rigoglioso fino a 72 metri quadrati e vanta una posizione preferenziale per ammirare viste mozzafiato sul Mediterraneo, i pluripremiati campi da golf firmati da Kyle Phillips e i suggestivi uliveti.

L’acquisto assicura ai proprietari il vantaggio di fruire dei servizi e delle infrastrutture del Verdura Resort a condizioni speciali come i 6 ristoranti curati dallo chef Fulvio Pierangelini, le 45 buche dei campi da golf da campionato, campi da tennis e padel, un’ampia gamma di sport acquatici, il kids club “Verdùland”, piscine a sfioro e la Irene Forte Spa con piscina interna, percorso talassoterapico, sale yoga e una palestra attrezzata.

Ma c’è di più: gli acquirenti possono affittare la propria villa nei periodi in cui non la utilizzano, assicurandosi così il valore aggiunto di un ritorno sull’investimento.

E per chi non vuole pensieri di nessun tipo nella gestione della casa, può avvalersi di un programma di servizi su misura: dal servizio di sicurezza dedicato 24 ore su 24 ai trasferimenti in auto, barca e addirittura elicottero, dallo chef al maggiordomo privato, dall’acquisto della spesa consegnata direttamente in villa al lavaggio e stiratura di biancheria e vestiti fino ad arrivare alla babysitter, all’organizzazione di feste e catering e all’accudimento degli animali domestici. Per non parlare dei trattamenti benessere, delle lezioni di yoga e di cucina o del “cinema sotto le stelle”: tutto da godere sempre negli spazi di casa propria.

Il prezzo? Da 3 milioni di euro a salire.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.