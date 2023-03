Tutti con gli occhi all'insù per ammirare il "bacio" astronomico tra Venere e Giove

Grande attesa per lo straordinario evento visibile ad occhio nudo in tutta Italia: il “bacio” tra Giove e Venere previsto per oggi, 2 marzo ma il loro avvicinamento è visibile già da diversi giorni. La congiunzione tra Giove e Venere è uno degli eventi astronomici del 2023 più interessanti e spettacolari da osservare.

La congiunzione tra Giove e Venere sarà ancora più visibile stasera dopo il tramonto del sole. Per riconoscerli basta ricordare che la luce più luminosa è sempre quella di Venere e sarà sotto la luce di Giove. Oggi, la situazione si capovolge: Venere starà sotto e Giove starà sopra.

(fonte: Today)