Hanno riempito stadi e teatri in tutta Italia, Venditti e De Gregori fanno “sold out” anche nella Valle dei templi

Era più che scontato che due mostri sacri come Antonello Venditti e Francesco De Gregori facessero il “tutto esaurito”, con largo anticipo, per il loro concerto al teatro Valle dei templi, a Piano San Gregorio, in programma mercoledì 30 agosto. Da diversi giorni, ormai, non si trovano più biglietti né in poltrona né in tribuna: il pubblico ha voluto premiare così i due leggendari cantautori che si ritroveranno davanti una platea gremita in ogni ordine di posto.

De Gregori e Venditti riempiono stadi, arene e teatri ormai da più di un anno: dall’inizio di questa tournée non hanno fatto altro che collezionare un successo dopo l’altro. E continueranno a farlo fino al prossimo 16 novembre, data del “gran finale” di stagione.

In realtà il loro sodalizio artistico risale a mezzo secolo fa: era il 1972 quando pubblicarono il loro primo album, “Theorius Campus”. Poi andarono avanti da solisti e la loro storia è ormai nota a tutti. Ma il legame, non solo artistico, è rimasto intatto. Proprio per questo hanno ricominciato a cantare insieme, con la differenza che ognuno di loro ha 50 anni di canzoni memorabili da sciorinare attraverso una scaletta da brividi: non solo le canzoni di quel vecchio album appunto, ma tutto quello che, da soli, sono riusciti a creare emozionando generazioni. Basti pensare a brani iconici come “Notte prima degli esami” e “La donna cannone”: due esempi che, da soli, valgono già il prezzo del biglietto.

Saranno accompagnati da Alessandro Canini (batteria), Danilo Cherini (tastiere), Carlo Gaudiello (piano), Primiano Di Biase (hammond), Fabio Pignatelli (basso), Amedeo Bianchi (sax), Paolo Giovenchi (chitarre), Alessandro Valle (pedal steel guitar e mandolino), Roberta Palmignani (violino), Laura Ugolini e Laura Marafioti (coriste).