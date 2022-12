Manufatti artigianali natalizi per aiutare i bambini disabili: continua la vendita per raccogliere fondi

Anche quest’anno l'associazione "Ad Maiora", al fianco della "Lega del filo d'oro", promuove la vendita solidale di manufatti artigianali natalizi per dare una mano a chi soffre, in particolare ai bambini, ma anche agli adulti, sordo-ciechi e affetti da altre patologie. Si tratta di centrotavola a tema natalizio che saranno venduti al pubblico e parte del ricavato andrà in beneficienza. L’iniziativa è ancora in corso ed è portata avanti da Maria Mulè, presidente dell’associazione “Ad Maiora”. I centrotavola sono stati realizzati usando legno, pigne e candele e sono tutti lavorati a mano.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare i numeri 389 5507114 e 329 6133557.