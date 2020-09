Vandalizzata Punta Bianca, Savarino: "Necessaria più sorveglianza"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Condanno duramente il vile gesto di vandalizzare Punta Bianca, bellissima parete di marna bianca nell'Agrigentino".

A parlare è l'onorevole Savarino, che prosegue "Purtroppo c'è gente che non comprende l'importanza di tutelare il nostro preziosissimo patrimonio artistico, naturale e monumentale. È necessario installare telecamere di video sorveglianza, in diverse parti della città. Nella zona di Punta Bianca, potrebbero essere gli stessi militari che lì si esercitano e che bonificano l'area, ad operare in tal senso. Mi impegno a trattare già nei prossimi giorni la questione in IV Commissione con l’assessore Cordaro, al fine di valutare le migliori soluzioni da percorrere a tutela di quell’area. Mi auguro comunque che la prossima amministrazione comunale si occupi maggiormente di sicurezza e controllo: vanno illuminate anche le strade e zone secondarie, previsti controlli e sistemi di video sorveglianza".