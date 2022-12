Valle dei Templi, in arrivo 100 nuovi alberi per i 25 anni del riconoscimento Unesco

Cento nuovi alberi per festeggiare i primi 25 anni dal riconoscimento Unesco ottenuto dalla Valle dei Templi, anniversario che cadeva lo scorso 6 dicembre.

Ad annunciare l'iniziativa sono Legambiente e Music for the Planet della cantante Elisa, che si esibita proprio all'interno del Parco questa estate.

"Un?appuntamento importante ? dichiara Paola Di Vita, responsabile regionale per i Beni Culturali di Legambiente ? perché, al di là degli eventi inseriti nel programma delle celebrazioni dei 2 siti (oltre la Valle, festeggia i 25 anni anche la Villa del Casale ndr), ? la ricorrenza diventa anche l?occasione per accendere i riflettori e fare un bilancio di luci e ombre di questo primo quarto di secolo, bilancio ampiamente illustrato nella recentissima quarta edizione del nostro dossier Unesco alla siciliana. Ma, alle feste di compleanno, i regali sono d?obbligo ed è per questo che i circoli Legambiente di Agrigento e di Piazza Armerina hanno pensato bene di testimoniare il loro costante impegno per i 2 siti, coniugando la mission specifica della Legambiente con uno dei valori fondanti dell?Unesco quale la protezione dell?ambiente, facendo un regalo in natura, la messa a dimora di 100 nuovi alberi per ogni sito".

"L?idea del regalo in natura ? dichiara Giuseppe Alfieri ? neo presidente di Legambiente Sicilia ? è scaturita dal confronto tra Paola Di Vita, che è anche presidente del circolo di Piazza Armerina, Claudia Casa, già direttrice di Legambiente Sicilia e Daniele Gucciardo, presidente del circolo di Agrigento, ed è così che, come regionale insieme ai 2 circoli, abbiamo candidato la Valle e la Villa a far parte di una importante campagna di Legambiente nazionale, Music for the Planet, promossa da una delle cantautrici italiane più conosciute: Elisa Toffoli che è anche Advocate/Champion della Campagna delle Nazioni Unite sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile.

L'iniziativa si dovrebbe svolgere a metà dicembre, con il Parco che si prende carico di occuparsi della cura degli alberi.