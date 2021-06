Teatro ellenistico, ripartono gli scavi: sarà possibile visitarli

Prevista la formula del "cantiere aperto", anche se sarà necessario prenotarsi via email

Come ampiamente annunciato con tanto di conferenze stampa, riprendono le attività di scavo nell’area del teatro antico di Agrigento dopo una lunghissima fase di stallo dovuta all'assenza di risorse economiche destinate a questo scopo.

L'obiettivo di questa fase degli scavi è, come noto, quello di proseguire l’indagine sulla planimetria dell’edificio e sugli aspetti costruttivi. I cantieri saranno visitabili con il sistema una volta sarà possibile visitare il cantiere nel corso degli scavi, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, per seguire con la guida degli archeologi, i progressi della ricerca. A causa delle restrizioni imposte dalla pandemia da Covid19 il numero dei visitatori dovrà essere contingentato, per questa ragione sarà necessario prenotare la visita scrivendo all’indirizzo email: teatroakragas2021@gmail.com.

Al cantiere si potrà accedere dal sentiero adiacente l’ingresso del Quartiere Ellenistico Romano, in contrada San Nicola. Le principali novità saranno inoltre raccontate periodicamente con dirette Facebook dai protagonisti dell’indagine.