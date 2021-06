Expo Dubai, la Sicilia protagonista anche con la Valle dei Templi nel video di Salvatores

Ci sarà anche la Valle dei Templi nel video-racconto che il regista Gabriele Salvatores realizzerà per raccontare l'Isola al padiglione Italia dell'Expo 2021 di Dubai. Il regista già Premio Oscar racconterà il Paese attraverso una serie di video che appunto metteranno in risalto le sue bellezze.

"All'Expo Dubai la Sicilia sarà presente nel Padiglione Italia con tutte le sue eccellenze produttive, un patrimonio di unicità che va dall’innovazione all’agroalimentare, che il Governo Musumeci intende valorizzare per aprirsi sempre di più al mercato estero. Nel Belvedere non potevano certamente mancare gli straordinari paesaggi siciliani – ha commentato Mimmo Turano, assessore regionale alle Attività produttive, alla notizia che la produzione girerà in tre location siciliane - . Ci saremo con la forza dell’Etna, la storia della Valle dei Templi e infine con il fascino delle isole Egadi. Lo scenario delle Egadi è in un certo senso una novità – aggiunge l'assessore - l’obiettivo è valorizzare quell’insularità che spesso viviamo come limite ma che invece può e deve essere un punto di forza".