Valle dei templi, il tempio della Concordia domina nelle copertine delle riviste internazionali di viaggi

“Immersa in un ambiente selvaggio e aspro, Agrigento, in Sicilia, è un vero tesoro archeologico”: comincia così l’articolo principale, con tanto di foto del tempio della Concordia in copertina, dell’ultimo numero della rivista di viaggi francese “Le Routard”. Ma non è stata l’unica, in questi giorni, a dedicare la prima pagina alla Valle dei templi: ci ha pensato anche “Dove Magazine”, la più autorevole rivista italiana di settore legata a Rcs - Corriere della sera, che ha praticamente fatto la stessa cosa. In quest’ultimo caso sono state dedicate ben 7 pagine ad Agrigento con notizie e approfondimenti sugli itinerari e i posti più belli da visitare. E naturalmente la città dei templi è stata consigliata come meta ideale per le vacanze di Pasqua fornendo consigli sui migliori posti dove mangiare, dormire e fare shopping.

“La città antica - si legge invece nella rivista francese - si estende per più di 930 ettari e comprende in particolare la Valle dei templi dove si può ammirare uno dei templi meglio conservati dell’antica Grecia”.