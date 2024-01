La Valle dei templi “immersa” nella grappa: inserita nella collezione Alexander con le sue bottiglie che faranno il giro del mondo

La Valle dei templi è stata inserita nella collezione speciale di bottiglie di grappa Alexander che contiene le riproduzioni in vetro soffiato di alcune bellezze “italiche” come il Colosseo, la Torre di Pisa, la Madonnina di Milano, la Mole Antonelliana. Bottiglie che saranno esportate in tutto il mondo diffondendo l’immagine della Valle dei templi in diversi angoli del pianeta. Saranno infatti commercializzate nei 40 punti vendite di “Bottega Prosecco Bar” sparsi in tutto il mondo.

Si tratta di spaziosi ed eleganti bar, per lo più dislocati nei principali aeroporti dei 5 continenti. La serie sulla Valle dei Templi, dedicata ovviamente ad Agrigento e a tutta la Sicilia, non sarà l'unica miniatura prodotta. Anche l'Etna avrà un proprio spazio e probabilmente la stilizzazione della Sicilia nella sua visione globale.