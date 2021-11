Vaccino anticovid: a Campobello di Licata e Ravanusa il camper dell'Asp

Vaccinazioni antiCovid, il camper dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento torna a far tappa a Campobello di Licata e a Ravanusa per raggiungere coloro che avevano già fruito del “servizio a domicilio”, ma anche per l’inoculazione di prime e terze dosi.

L’hub itinerante sarà presente oggi, dalle 10 alle 18, presso il centro polivalente di Campobello di Licata per poi spostarsi domani, ancora dalle 10 alle 18, dinanzi la biblioteca comunale di Ravanusa.