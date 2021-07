Nuova convenzione con il Comune, gli studenti universitari potranno fare il tirocinio negli uffici dell'ente

Lo ha annunciato il consigliere Roberta Zicari: "Approvato un atto di indirizzo per individuare un dirigente per ogni settore della nostra amministrazione con particolare attenzione ai settori dell'urbanistica e della progettazione europea"

"Il Comune di Agrigento ha una convenzione con l'Università di Palermo grazie alla quale, fino al 2023, è possibile offrire agli studenti univeristari dell'ateneo palermitano la possibilità di svolgere il tirocinio curriculare presso il nostro ente".

Ad annunciarlo è stato il consigliere Roberta Zicari che ha illustrato i dettagli dell'iniziativa.

"Ieri sera - ha detto Roberta Zicari - con i miei colleghi abbiamo approvato un atto di indirizzo, di cui sono prima firmataria, volto ad individuare un dirigente per ogni settore della nostra amministrazione che possa formulare le proposte di tirocinio e coordinare gli studenti.



In particolare nei settori dell'urbanistica e della progettazione europea pensiamo che questa possibilità, a costo zero per l'ente, possa essere un'ottima opportunità tanto sia per la formazione degli studenti che per i nostri uffici che gioverebbero della collaborazione di energie giovani e fresche.Tra l'altro, con questo atto - conclude Zicari - ribadiamo con coerenza la nostra posizione di vicinanza ad Agrigento come sede universitaria".