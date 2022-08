“Una ragazza per il cinema”, la racalmutese Amina Castellana conquista la finale regionale

Amina Castellana, racalmutese non nuova ad importanti affermazioni nel mondo dei concorsi di bellezza, ha conquistato l’accesso alle finali regionali della 34esima edizione di “Una ragazza per il cinema”. Sarà una prova fondamentale per conquistare un posto per l’attesissima finale nazionale che si svolgerà il prossimo 11 settembre nell’incantevole scenario del Teatro Antico di Taormina.

I patron del concorso, Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, hanno già fatto sapere che a curare le coreografie della finale nazionale sarà, anche quest’anno, Garrison Rochelle, ballerino, coreografo e insegnante statunitense naturalizzato italiano.

Amina Castellana, nel 2021, è stata “Miss Moda Sicilia”.