“Una ragazza per il cinema”, cinque ragazze della provincia alla finale nazionale

Si sono fatte notare durante lo show conclusivo al Teatro Antico di Taormina. Soddisfatto il selezionatore Emanuele Cellauro: "Non solo bellezza ma anche talento per queste giovani dal promettente futuro nel mondo dello spettacolo"

Ottimo risultato per le giovani della provincia di Agrigento alla 33esima edizione del concorso nazionale “Una ragazza per il cinema”, appena concluso al Teatro Antico di Taormina in una kermesse che ha unito bellezza e talento con Beppe Convertini, Justine Mattera e la madrina d’eccezione Valeriea Marini.

Darlyn Biffetto, 21 anni di Favara, è arrivata alla finale nazionale esibendosi nella categoria ballo vincendo una borsa di studio.

Arianna Porrello, 16 anni di Licata, si è esibita nella categoria ballo.

Anita Camilleri, 16 anni di Licata, alla finale nazionale ha offerto una convincente performance nella categoria “teatro" con un monologo.

Ed ancora Flavia Schembri, 17 anni di Agrigento, è approdata alla finale nazionale d Taormina esibendosi nella categoria “danza”.

Infine Amina Castellana, 19 anni di Racalmuto, dopo aver vinto la finale regionale si esibisce alla nazionale con un monologo portando a casa una fascia dell0 sponsor nazionale.

"Un edizione impeccabile - ha detto Emanuele Cellauro, agente delle province di Agrigento, Caltanissetta ed Enna - dove i patron Antonio Lo presti e Daniela Eramo hanno organizzato una finale con tanti momenti di spettacolo, tra questi anche un omaggio a Raffaella Carrà. Hanno creato per le ragazze una vera e propria settimana di formazione al mondo dello show, proprio perché “Una ragazza per il cinema” differisce dagli altri concorsi di bellezza mettendo in primo piano il talento delle concorrenti. Sono molto contento per i risultati ottenuti dalle ragazze che ho selezionato: per loro un promettente futuro nel mondo dello spettacolo”.