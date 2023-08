“Un ponte per l'Europa”, l’orchestra sinfonica del Conservatorio Toscanini protagonista a Segesta

Il Conservatorio “Arturo Toscanini” di Ribera, con il patrocinio di Erasmus +, Ministero dell'Università e della ricerca, Dipartimento dell’assessorato regionale ai Beni Culturali e Identità siciliana, Parco archeologico di Segesta e “Alloro Fest”, organizza l’evento intitolato “Un Ponte per l’Europa - Aspettando i 30 anni di Festa della musica italiana 2024”.

Appuntamento il 2 settembre alle 20 al teatro Antico di Segesta. Un evento simbolico che guarda al futuro dei giovani musicisti che saranno protagonisti assieme ai maestri dell’esibizione. Saranno presenti, infatti, diversi artisti in erba provenienti da più parti d’Europa come la Lituania e la Polonia.

Ci saranno l’orchestra sinfonica del Conservatorio “Arturo Toscanini" di Ribera con la “Lituanian Academy of Music and Theatre" di Vilniusin Lituania; la “Academy of Permorming Arts" di Bratislava in Polonia; il Conservatorio “Arcangelo Corelli” di Messina e la "Classic Ballet School" di Sandra Giorgetti e Giorgia Alestra. Il direttore è Alberto Maniaci. Direttore Alberto Maniaci. Saranno esegiote arie e recitativi da “Bizantina” di Mario Modestini e la sinfonia n.9 di Dvoràk.