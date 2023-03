Da Miss Italia alla fiction: Giusy Buscemi protagonista di “Un passo dal cielo” su Rai Uno

Era il 2012 quando conquistò la corona di Miss Italia. Per la menfitana Giusy Buscemi fu il perfetto trampolino di lancio per approdare definitivamente nel mondo dello spettacolo.

E questa sera, giovedì 30 marzo alle 21,25, sarà protagonista della nuova stagione (la settima) della fiction “Un passo dal cielo” nei panni di Manuela Nappi.

La nuova stagione prevede alcuni cambiamenti importanti. Proprio il personaggio interpretato da Giusy Buscemi avrà maggiore spessore: Manuela Nappi apparirà decisamente cambiata ed il suo ruolo sarà determinante nell’evolversi della storia. Esperta in tecniche d'interrogatorio, è stata promossa ispettrice. Con il fratello Vincenzo, vice questore aggiunto, nonostante i metodi di lavoro profondamente diversi, tenterà di risolvere i casi che le si presenteranno di fronte in ogni singolo episodio, con sullo sfondo i magnifici scenari di San Vito di Cadore.

La prima puntata s’intitola “L'uomo degli orsi”. Tra le novità che salteranno subito all’occhio figura l’uscita di scena di Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti - protagonista dalla quarta alla sesta stagione della serie - che lascia il posto di personaggio principale proprio a Manuela Nappi. In questo episodio lei dovrà fare i conti con la perdita dell’amica Roberta, moglie di uno scultore, a causa di un incidente stradale. Manuela comincerà così ad indagare insieme a Vincenzo: conoscerà Nathan, un uomo misterioso che ha deciso di trascorrere la sua vita in una foresta, e Luciano, un allevatore locale senza scrupoli che potrebbe mettere a rischio l'incolumità della natura che lo circonda. Vincenzo, lavorando a stretto contatto con la sorella, non potrà che notare alcune caratteristiche della donna che aveva sempre ignorato. Inoltre avrà a che fare con l'imprenditrice Carolina, una donna che ha ricevuto un'offerta professionale del tutto inaspettata da Joe Bastianich, celebre ristoratore e volto noto del talent culinario ”MasterChef” che interpreterà se stesso.

Quando Giusy Buscemi vinse il titolo di Miss Italia aveva 19 anni e si era appena diplomata. In quell’occasione, a Menfi, dove allestirono un maxi schermo in piazza, fu grande festa fino a tarda notte, come quando l’Italia vinse i mondiali. Le siciliane che vinsero il titolo prima di lei furono Miriam Leone nel 2008, Francesca Chillemi nel 2003 e Anna Valle nel 1995.