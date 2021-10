Una ciocca di capelli per alleviare le sofferenze di chi lotta contro il cancro: ecco l'iniziativa del Rotaract con Andrea Furnari

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione, chiamata "Un capello per la lotta contro il cancro" che tende la mano ai malati oncologici. Saranno raccolte delle ciocche per realizzare parrucche da donare a chi soffre il disagio della calvizie a causa della chemioterapia

”Un capello per la lotta al cancro”: si chiama così il progetto che vede impegnato il Rotaract di Agrigento in collaborazione con Andrea Furnari.

Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che tende la mano ai malati oncologici. E lo fa con un’iniziativa molto particolare: raccogliere ciocche di capelli per realizzare delle parrucche.

Purtroppo le attuali cure per combattere il cancro, come la chemioterapia, hanno degli effetti collaterali molto pesanti come la perdita dei capelli che crea disagio soprattutto alle donne. In questo modo sarà possibile alleviare le loro sofferenze con un piccolo gesto.

Tutte le ciocche di capelli raccolte nel salone di Andrea Furnari saranno così destinate all’associazione “Un angelo per Capello Onlus”.