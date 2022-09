Uil Scuola, Gaetano Leonardi eletto componente del consiglio nazionale

Gaetano Leonardi, segretario provinciale della Uil-Scuola di Agrigento, è stato eletto componente del consiglio nazionale. La designazione è avvenuta durante il secondo congresso nazionale della Uil-Scuola.

"Questa elezione - dice il segretario generale della Uil agrigentina Gero Acquisto - è motivo di grande soddisfazione per noi della Uil di Agrigento perché ci premia dei tanti sforzi compiuti e ci motiva oltremodo a far sempre meglio per i nostri associati".