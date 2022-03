Nella “squadra” della Uil entra un ragazzo gambiano di 19 anni, Acquisto: “L’integrazione sempre al primo posto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

"Da ieri è entrato a far parte della famiglia UIL di Agrigento Haruna Sabally, un ragazzo gambiano di 19 anni, che attraverso il progetto "Percorsi 4", promosso da Anpal, avrà la possibilità di formarsi e diventare un ottimo collaboratore per la nostra organizzazione". Sono parole di Gero Acquisto della Uil Agrigento.

"L'integrazione - aggiunge - per noi è al primo posto e noi ci impegniamo affinché, anche nel nostro territorio, possa realizzarsi.

In sei anni di attività come APL abbiamo creato le basi per formare e trovare lavoro a tanti giovani extracomunitari e non".