Ferrovia Agrigento-Porto Empedocle: Sgarbi e Santanchè saranno in città per salire a bordo del treno storico

Il ministro del turismo Daniela Santanchè ed il sottosegretario alla cultura Vittorio Sgarbi saliranno sul treno storico Agrigento - Porto Empedocle la prossima primavera. La loro visita nella città dei templi è stata annunciata dal presidente di “Ferrovie Kaos” Mauro Indelicato che ha guidato una delegazione del sodalizio agrigentino al museo nazionale ferroviario di Pietrarsa a Portici in occasione del decennale delle attività. Manifestazione alla quale Sgarbi e Santanchè hanno appunto partecipato.

“Nel corso del suo intervento - ha detto Indelicato - il sottosegretario Sgarbi ha definito la ferrovia Agrigento – Porto Empedocle una meraviglia, elogiando il loro posto in essere dalla Fondazione FS e dalle associazioni di volontari come la nostra, per la sua salvaguardia. Si tratta di un importante riconoscimento”.