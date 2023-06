Trasportatore di merci, conclusi gli esami: ecco gli idonei

Si è conclusa, nell'aula "Pellegrino" del Libero consorzio comunale, la prima sessione di esami del 2023 per l'abilitazione alla professione di trasportatore nazionale e internazionale di merci per conto terzi, organizzata dal settore "Politiche attive del lavoro e dell'Istruzione, Solidarietà sociale e Trasporti".

In tutto sono 23 i candidati risultati idonei in seguito alle valutazioni della commissione, composta da funzionari del Libero consorzio e della Motorizzazione civile di Agrigento, e che avranno dunque la possibilità di svolgere la professione di autotrasportatore di merci su strada in Italia e su tutto il territorio dell'Unione Europea.

Questi gli idonei: Agrò Giuseppe, Calderaro Pietro, Cammilleri Salvatore, Caruana Pasquale, Costanza Salvatore, Crapanzano Antonio, Galletto Salvatore, Giambrone Donatella, Gramaglia Simone, Li Petri Giuseppe, Pitruzzella Carmelo, Ragusa Giuseppe, Raitano Michele, Reina Giuseppe, Scibetta Bruno, Scicolone Giuseppe, Sgarito Emmanuela M., Sgarito Vanessa, Tabone Antonio,Taibi Maria, Taormina Nunziata Lucia, Vinci Lucrezia, Vitello Salvatore.