Il marinaio eroe annegato a Milazzo, i vigili del fuoco "abbracciano" la Guardia costiera

Anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Agrigento, Giuseppe Merendino, s'è stretto forte - in quello che è stato un simbolico, ma fraterno, abbraccio - alla Guardia costiera. Durante il corso per addetti antincendio del personale della Capitaneria di Porto Empedocle, Merendino ha espresso parole di cordoglio, anche a nome di tutti i vigili del fuoco di Agrigento, per la scomparsa del sottoufficiale Aurelio Visali: il 40enne travolto e ucciso - a Milazzo - dal mare in tempesta nel tentativo di salvare un quindicenne che, assieme a un amico, aveva sfidato le onde in piena allerta meteo.

