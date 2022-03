Torre Salsa scelta come luogo d’incontro delle guide ambientali siciliane: la riserva ne ha accolte più di cinquanta

La riserva di Torre Salsa ha accolto le guide ambientali ercursionistiche siciliane per un meeting organizzato dal "Val di Kam". Oltre 50, provenienti da tutta l'isola e appartenenti all'Associazione italiana guide escursionistiche, si sono date appuntamento in uno dei luoghi più suggestivi e lussureggianti della provincia. La giornata, in territorio di Siculiana, rientrava in un programma di incontri sul quale il coordinamento regionale sta puntando negli ultimi anni, con l'intenzione di portare le proprie guide ad incontrare i direttori delle riserve naturali siciliane.



L’occasione si è trasformata in una passeggiata naturalistica di grande fascino attraverso itinerari già conosciuti ed altri totalmente inediti, che la direzione della riserva ha voluto condividere in anteprima col le guide AIGAE Sicilia. Nanni di Falco, coordinatore regionale Sicilia dell’AIGAE, ha ringraziato il direttore della riserva di Torre Salsa, Alessandro Salemi, per aver voluto accogliere i soci, e per aver voluto condividere questa giornata.I prossimi appuntamenti formativi, nel 2022, si svolgeranno anche presso la riserva naturale Grotta di Sant’Angelo Muxaro.