Giornate Fai d'Autunno:, si torna a vivere il territorio: programma quasi pronto nel segno della ripartenza

Il patron Giuseppe Taibi: "Vogliamo esserci nel migliore dei modi e dimostrare che il periodo peggiore ce lo siamo finalmente messo alle spalle. Stiamo organizzando gli eventi in sinergia con il gruppo giovani guidato da Ruben Russo”

È ormai tutto pronto per il ritorno delle Giornate Fai d’Autunno che segneranno una nuova ripartenza, si spera definitiva, tra i luoghi d’interesse turistico dopo mesi d’incertezza e restrizioni.

Saranno ancora valorizzati i giardini - come quello della Kolymbethra nella Valle dei Templi - ma anche chiese, piazze e monumenti.

Tutto l’entusiasmo - come si legge oggi sul Giornale di Sicilia - nelle parole del presidente regionale del Fai Giuseppe Taibi: “Una ripartenza desiderata e cercata, per esserci e dimostrare che il periodo peggiore ce lo siamo finalmente messo alle spalle. Stiamo lavorando in sinergia con il gruppo giovani guidato da Ruben Russo”.

“Saremo presenti - ha detto quest’ultimo - con eventi che si svolgeranno concomitanti in più location- Nei prossimi giorni comunicheremo il programma dettagliato. I posti sono limitati ed è consigliabile prenotare con largo anticipo”.

Dal 7 ottobre l’elenco dei luoghi coinvolti nell’iniziativa saranno consultabili sul sito ufficiale del Fai.