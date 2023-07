Promuovere la legalità, Gioventù nazionale: "Tesseratevi"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il 19 Luglio scorso, Palermo si è illuminata di fiaccole e di ricordi mentre i cittadini si sono uniti per commemorare uno dei grandi eroi della nostra Patria, Paolo Borsellino. La fiaccolata, un momento di raccoglimento e riflessione, ha visto la partecipazione attiva del movimento giovanile "Gioventù Nazionale Agrigento", dimostrando così l'impegno e la determinazione dei giovani agrigentini nella promozione dei valori e dell'eredità lasciata da Paolo Borsellino.

I ragazzi di “GN” hanno risposto, come ogni anno, con entusiasmo all'appello per la fiaccolata in memoria di Paolo Borsellino. Con candele in mano, hanno formato un gruppo coeso, dimostrando il loro sostegno e affetto per l'illustre magistrato che ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia e la criminalità organizzata.

Con la loro presenza Gabriele Navarra, Salvatore Corbo, Ciro Caternicchia, Gabriele Brunetto e gli altri ragazzi della provincia, hanno sottolineato l'importanza di preservare la memoria di Paolo Borsellino e di mantenere viva la sua eredità. Hanno sottolineato come sia essenziale che le generazioni future siano testimoni dei suoi valori di giustizia, legalità e impegno civile.

“Paolo Borsellino è stato un esempio di coraggio e integrità - dichiara il Presidente Gabriele Brunetto - la sua determinazione nel contrastare la criminalità organizzata, a rischio della propria vita, lo ha reso un simbolo di speranza e di lotta per un'Italia migliore. Gioventù Nazionale Agrigento si ispira a questi valori, mirando a promuovere una società giusta e inclusiva attraverso il dialogo, la partecipazione politica e la difesa dei diritti civili.”

I giovani della destra giovanile credono fermamente nella necessità di una politica basata sull'etica, l'impegno e la responsabilità. L'adesione ai valori di Paolo Borsellino rappresenta per loro una guida nel percorso verso un futuro migliore, in cui la legalità e il rispetto dei principi democratici siano i pilastri fondamentali della società.

Forti del significato di questa fiaccolata e dell'eredità di Paolo Borsellino, Gioventù Nazionale Agrigento lancia una campagna di tesseramento aperta a tutti i giovani interessati a partecipare attivamente alle attività politiche del movimento. Con questa iniziativa, si cerca di coinvolgere sempre più giovani nella costruzione di una comunità consapevole, responsabile e impegnata nel contribuire al bene comune.

Si invitano pertanto tutti i giovani, ragazze e ragazzi, a unirsi a loro nella missione di promuovere un'Italia basata sulla legalità, la giustizia sociale e l'unità. Attraverso il tesseramento, ciascun giovane potrà fare la differenza e contribuire a realizzare il sogno di una Nazione migliore per tutti.