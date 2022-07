"Andrea Camilleri Vigata nel cuore": Rai Storia ricorda il maestro a 3 anni dalla scomparsa

A tre anni dalla scomparsa, Rai Storia ricorda Andrea Camilleri con “Andrea Camilleri Vigata nel cuore” per la regia di Flavia Ruggeri, in onda domenica 17 luglio alle 19.45 su Rai Storia per “Italiani”.

Camilleri nasce a Porto Empedocle il 6 settembre 1925 e vive fino al 1943 tra Porto Empedocle ed Agrigento dove frequenta il liceo classico. Ottiene la maturita’ senza sostenere l’esame, ma solo per scrutinio, a causa dell’incalzare della guerra e dell’imminente sbarco degli Alleati in Sicilia. Successivamente si iscrive alla Facolta’ di Lettere dell’Universita’ di Palermo, ma non prosegue gli studi umanistici.

Gia’ nell’immediato dopoguerra, tra il 1946 e il 1947, scrive dei racconti pubblicati su L’Italia socialista e L’Ora di Palermo. Sostiene l’esame per entrare all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica diretta da Silvio D’Amico a Roma e frequenta il corso di regia tenuto da Orazio Costa, che Camilleri considerera’ sempre il suo vero maestro. Negli anni Cinquanta e’ regista teatrale e inizia a lavorare anche per la Rai, in radiofonia. Negli anni Sessanta e’ il primo a mettere in scena in Italia il “teatro dell’assurdo” di Beckett, Ionesco, Adamov e cura anche molti sceneggiati di successo come “Le avventure di Laura Storm”, con Lauretta Masiero; la serie del Tenente Sheridan con Ubaldo Lay; ma soprattutto “Le inchieste del commissario Maigret” con Gino Cervi.

La carriera prosegue fino all'improvviso grande successo al grande pubblico con i romanzi che hanno come protagonista il commissario Montalbano diventato un vero e proprio cult mondiale a partire dagli anni Novanta.