“Dalla terapia alla terra-pia” per curare il disagio mentale: percorso sulla Magna via Francigena per riscoprisi “pellegrino”

In questi giorni Grotte ha accolto l’iniziativa intitolata “Dalla terapia alla terra-pia” per curare il disagio mentale.

Un’esperienza di cammino in compagnia che si ripete da anni e che coinvolge persone con disagio psichico, familiari e volontari, ma anche chi vuole semplicemente riscoprirsi “pellegrino”.

Protagonista è stato il percorso della Magna via Francigena, antico percorso viario che si snoda tra Palermo e Agrigento. Tracciata dopo l'anno mille dai Normanni e progressivamente caduta in disuso, è stata recuperata negli anni recenti grazie a ricerche sulle antiche topografie. La lunghezza complessiva è di 184,4 km suddivisa in 9 tappe a cui si aggiungono due varianti di percorso da Cammarata/San Giovanni Gemini. Il percorso, tra campi e trazzere, si snoda su strade sterrate ed asfaltate a bassa percorrenza. Gli ingressi nelle città di Palermo e Agrigento avvengono invece su strade asfaltate e trafficate.

Il progetto che ha coinvolto la città di Grotte è stato promosso da alcune associazioni di Prato, in collaborazione con il Comune di Prato e la USL Toscana Centro, insieme all'assessore alla cultura Alessandra Marsala, al

vicesindaco con delega ai servizi sociali Roberta Di Salvo e al sindaco Alfonso Provvidenza.