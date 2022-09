"Le Iene" tornano in città, in via Atenea avvistato l'inviato Filippo Roma

L'inviato della trasmissione “Le Iene” Filippo Roma è stato avvistato in via Atenea. Nessuna indiscrezione sull'oggetto del servizio in fase di realizzazione della troupe Mediaset che da due giorni è in città. Dopo aver intervistato alcuni agrigentini e aver scattato con loro alcuni selfie, il giornalista romano si è fermato in un bar del centro per una pausa, attirando così la curiosità dei passanti e innescando il ventaglio delle ipotesi sulla sua presenza ad Agrigento. “Le Iene” si staranno occupando del caso Suv oppure sono venuti per un reportage sull'immigrazione? Sono questi alcuni degli interrogativi che tengono banco in queste ore fra i frequentatori di Porta di Ponte.