Teatro Valle dei templi, arriva anche Drusilla Foer con “Eleganzissima”: risate, canzoni e la sua vita “poco ordinaria”

Il cartellone estivo del teatro Valle dei templi, a Piano San Gregorio, si arricchisce con un altro appuntamento, questa volta dedicato a un personaggio che ha avuto un enorme successo popolare grazie alla recente partecipazione, come conduttrice di una delle cinque serate, al Festival di Sanremo accanto ad Amadeus: Drusilla Foer.

L’attrice, cantante e scrittrice porterà ad Agrigento il suo spettacolo intitolato “Eleganzissima”. L’appuntamento è il 10 settembre.

Un “recital in divenire” da lei scritto ed interpretato, un viaggio tra gli aneddoti tratti dalla vita straordinaria di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, costellata d’incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile.

Il recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, svela un pò di lei: familiare per i suoi racconti così confidenziali ed unica per quanto quei ricordi sono eccezionali e solo suoi. Il pubblico si ritroverà così coinvolto in un percorso nella realtà “poco ordinaria” di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. La direzione artistica è di Franco Godi, presente anche sul palco con un cameo alla chitarra, mentre la produzione è della Best Sound.

Nell’ottobre 2021 Drusilla ha pubblicato il suo primo romanzo autobiografico, “Tu non conosci la vergogna – la mia vita eleganzissima”, edito da Mondadori e già alla terza ristampa. Da questo libro è tratto lo spettacolo in continua evoluzione: dalle pagine al palcoscenico in una versione rivisitata, arricchita di nuovi racconti e di nuove canzoni, alcune inedite, che Drusilla interpreta dal vivo, accompagnata dai suoi musicisti Loris di Leo al pianoforte e Nico Gori al sax e clarinetto.

I biglietti sono in vendita su ticketone.it, vivaticket.com e in altri circuiti di prevendita autorizzati.

Gli altri appuntamenti al teatro Valle dei templi a Piano San Gregorio sono “Il Volo” il 28 luglio, “Ellenic Music Festival” il 12 e 13 agosto, Capo Plaza il 25 agosto, Tommaso Paradiso il 27 agosto, Elisa l’1 settembre, Irama il 3 settembre, Eros Ramazzotti il 17 e 18 settembre.