Teatro Valle dei templi, arrivano i Subsonica per una tappa del tour “Atmosferico 2022”

Era il 1998 quando i Subsonica entrarono nel cuore del grande pubblico con il primo album omonimo e, poco dopo, con il grande successo di “Microchip emozionale” il cui tour arrivò anche ad Agrigento, nell’estate del 2000, in occasione di una mini rassegna che si svolse a Villaseta.

Questa estate, nel segno della ripartenza dopo la pandemia, i Subsonica si ripresentano nella città dei templi dopo 22 anni, più maturi, per certi versi anche più sperimentali di quanto non lo siano stati in passato, ma sempre con l’inconfondibile voce di Samuel e il tessuto sonoro creato da Boosta e compagni.

L’appuntamento è al teatro Valle dei Templi, a Piano San Gregorio, il 13 agosto per la seconda serata di “Ellenic music festival”, la rassegna dedicata alla musica alternativa che vedrà anche la partecipazione, il 12 agosto, del gruppo tedesco di musica elettronica “The Notwist”, degli “Inude” e degli “Apocalypse Now”. I Subsonica saranno introdotti da “The Tangram” e “Claxy” e seguiti da un esclusivo dj set che chiuderà la lunga notte con la partecipazione straordinaria, in consolle, di Andy dei Bluvertigo.

Il concerto a Piano San Gregorio dei Subsonica è la seconda tappa siciliana del tour “Atmosferico 2022” (2 giorni prima saranno a Bagheria). Questa tournée si affianca a quella ancora in corso legata al penultimo album “Microchip temporale”, una versione 2.0 del celebre album del 2000 con la rivisitazione delle tracce originarie attraverso la collaborazione di alcuni nomi della musica indie e rap contemporanea: da Willie Peyote a Cosmo, da Coma Cose, a Gemitaiz.

Ma “Atmosferico 2022” rappresenta anche il ritorno dei Subsonica nei festival all’aperto in Italia, a 20 anni di distanza dall’uscita del terzo album “Amorematico” che risale al 2002. Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione della band trasformando i live in una sconfinata pista da ballo.

I biglietti sono già disponibili in prevendita, sulla piattaforma dice.fm, al prezzo di 23 euro per singola serata o 34 euro per entrambe le serate.