Le opere di Pirandello fruibili anche per il pubblico inglese: ecco il progetto "Tararà"

Si terrà il prossimo 28 giugno alle 18 al "Circolo empedocleo" lo spettacolo "Tararà", pensato per rendere più accessibile al pubblico internazionale l’adattamento teatrale di alcune novelle di Luigi Pirandello.

Realizzato per i 157 anni dalla nascita del grande drammaturgo, e in vista di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025, lo spettacolo rientra nel progetto denominato “Pirandello ad Agrigento”, portato avanti da Enza De Francisci dell’Università di Glasgow in collaborazione con la compagnia teatrale "Pirandello Stable Festival", diretta da Mario Gaziano.

Il progetto, sostenuto dall’ "Arts and humanities research council" con l’università di Glasgow e "The society for italian studies", si concentra in particolare sulla produzione di soprattitoli in inglese per il monologo "Tararà", con passi adattati da "La verità", "A birritta cu’ i ciancianeddi (Il berretto a sonagli)", e "il Giuoco delle parti".

Gli strumenti messi a disposizione per lo spettacolo tramite un link (https:// translatingpirandello.gla.ac. uk/en/) potrebbero, secondo gli organizzatori, rappresentare "un modello comunicativo replicabile in futuro e rivolto alla salvaguardia di lingue a rischio di estinzione".

Lo spettacolo è a ingresso libero.

La regia è di Mario Gaziano; protagonista è Giuseppe Gramaglia con la partecipazione di Maria Grazia Castellana e del trio folk Riccardo Cacicia.