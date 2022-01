Teatro "Pirandello", buona la prima: fuori programma tra Michele Placido e Nino Bellomo

Via alla nuova stagione del teatro "Pirandello". Ieri sera è andata in scena la prima dell'istituzione agrigentina con lo spettacolo "La bottega del caffè" con in scena Michele Placido.

"La nostra scelta di andare comunque avanti - dicono dalla Fondazione - è stata ripagata nel migliore dei modi: sala gremita (al netto del distanziamento voluto ed applicato da noi). Pubblico sicuro, protetto, controllato e visibilmente rasserenato e appagato dalla performance di Michele Placido". In prima fila, anche il sindaco, il questore e il prefetto.

Due i fuori programma: il primo uno spazio dedicato dagli artisti agrigentini al compianto Pippo Flora e il secondo messo in atto dall'attore Michele Placido, che al termine dello spettacolo è andato a salutare calorosamente Nino Bellomo, decano degli attori agrigentini e padre del direttore artistico del "Pirandello" Francesco.

Oggi si replica con lo spettacolo: ingresso dalle ore 17 ed inizio spettacolo alle 17.30.