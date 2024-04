Teatro "Pirandello", il regista Savatteri nominato responsabile delle "Produzioni culturali innovative"

Il giovane ma già affermato regista Marco Savatteri, autore insieme alla sua "Scuola del musical" di spettacoli divenuti celebri come le teatralizzazioni delle albe nella Valle dei Templi - e non solo - sarà il nuovo "responsabile e coordinatore delle produzioni culturali innovative" del teatro "Pirandello" di Agrigento.

La presentazione formale avverrà sabato 13 nel corso di una conferenza stampa che si terrà alle 10.30 nel foyer "Montalbano" del teatro agrigentino.

Sarà l'occasione anche per presentare la prima proposta culturale sotto la guida di Marco Savatteri: la "Notte bianca in teatro", prevista per il 30 aprile prossimo, in occasione del 144esimo anniversario dall'inaugurazione al pubblico del "Pirandello".

"La nomina di Marco Savatteri è Finalmente una buona notizia! Con l'augurio e la speranza che finalmente anche Agrigento abbia una compagnia teatrale stabile del teatro Pirandello - commenta la consigliera comunale Roberta Zicari -. Marco Savatteri non ha colore politico, è una risorsa per la città! Un uomo che ha dedicato la sua vita all'arte, un privilegio averlo come concittadino, perché con generosità autentica si dedica al territorio ed allo sviluppo sociale delle nuove generazioni. Nella qualità di presidente della VI commissione consiliare, che si occupa delle partecipate, parteciperò alla cerimonia di sabato mattina per poter manifestare il mio plauso nella scelta ed auspicare una maggiore sinergia tra sonsiglieri e partecipate".