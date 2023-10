Bilancio positivo per il Teatro dell'Efebo al giardino botanico: "Pronti per Capitale della cultura"

Si conclude con un bilancio molto positivo il cartellone dei quattro spettacoli presentati al teatro dell'Efebo presso il giardino botanico.

Oltre 2500 spettatori hanno partecipato ai quattro eventi in programma dopo la prima con la regia di Marco Savatteri nello spettacolo magico Ide-Ali, il pensiero in equilibrio incentrato sul mito di Icaro, l'Accademia Free Melody con lo spettaolo “ Colonne Sinfoniche” con Orchestra e Coro in un repertorio di brani tratti dalle piu' famose colonne sonore.

E poi ancora la terza serata con Artisti associati composti da un gruppo di validissimi musicisti di musica popolare nel canto delle serenate di Rosa Balistreri e le poesie di Ignazio Buttitta, recitate da Antonio Zarcone e la quarta serata con lo spettacolo “la Magia di Novecento” della compagnia Sipario 4 che ha colpito il pubblico presente con alcuni monologhi interessanti sul teatro.