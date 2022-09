Le tartarughe marine scelgono il mare di Menfi, "coccolate" dai volontari del Wwf

Si è concluso con la schiusa di ben 113 tartarughine su 124 uova l'attività di cura e monitoraggio del nido di una tartaruga Caretta caretta che a luglio aveva depositato le sue uova nella spiaggia di Menfi, in contrada Cipollazzo.

"L'esperienza di volontariato con le tartarughe marine - dice Giuseppe Mazzotta, presidente del WWF Sicilia area mediterranea - lascia segni di bellezza interiore difficilmente descrivibili. Seguire un percorso di vita con un animale marino che misteriosamente affida alla sensibilità di una comunità i propri frutti, sentire la natura bussare alla vita per circa due mesi per trovare luce al crepuscolo, o di notte, da sotto la sabbia, con la complicità del buio, e pensare ai sentimenti di gioia che questa esperienza ci lascia è irripetibile. Per questo ci siamo".