Tartaruga Caretta caretta, che spettacolo: nuova schiusa delle uova

Un nuovo spettacolo della natura a Porto Empedocle. Tutto è accaduto questa mattina in una delle spiagge dell'Agigentino. Infatti, secondo quanto fatto sapere da Mareamico, questa mattina si è verificata una nuova schiusa di uova di tartaruga caretta caretta. Tutto questo è accaduto per merito di un nido non censito, nel lido Marinella a Porto Empedocle.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Le tartarughine - come ricostruito da Mareamico - hanno fatto tutto da sole, davanti gli occhi esterrefatti dei bagnanti presenti. Il nido ha resistito contro tutto e contro tutti: questa è la forza della natura".