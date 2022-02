Tania e Giuseppe realizzano un sogno: doppia esibizione a “Casa Sanremo Live Box”

Il PalaFiori di Sanremo ospita due giovani cantanti che arrivano da Favara, allievi dell'insegnante Denise Lombardo della scuola "Sirius Academy". Si tratta di Tania e di Giuseppe Simone. Hanno calcato il palcoscenico della sezione collaterale "Casa Sanremo Live Box". Lei è stata protagonista venerdì 4 febbraio mentre Giuseppe sarà sul palco questa sera per l'appuntamento conclusivo.

Nel 2018 Tania ha pubblicato il suo primo singolo “L’abisso dentro me”, successivamente remixato da Highlander Dj. Nel 2020, in piena pandemia, è uscito il secondo brano dal titolo “ Semplice”.

A "Casa Sanremo Live Box" Tania ha prosoto “Fra le nuvole”, contenuto nel suo primo ep digitale che uscirà in primavera su tutti i digital store. "Una vetrina di tutto rispetto - ha detto la sua insegnante - per chi inizia a muovere i primi passi, da un paese dell’estremo sud d’Italia, nel difficile mondo discografico. Una grande occasione per emergere e farsi notare oltre che ad essere un'esperienza formativa da ricordare.

“Potermi esibire in un contesto così – ha detto Tania – è stata una grande emozione, un bellissimo banco di prova”.

“Dal primo giorno che ha iniziato a fare lezione da me - ha aggiunto Denise Lombardo - ho visto qualcosa di speciale in lei. Tutti noi della scuola di canto gli facciamo un grande in bocca al lupo”.

Questa sera i riflettori di "Casa Sanremo Live Box" saranno invece per Giuseppe Simone con la canzone intitolata “Vieni Via Con Me”. Ha già pubblicato il singolo “Ritorno dall’inferno” che, da giugno 2021, è disponibile su tutti i digital store e su YouTube con il video ufficiale che ha superato la soglia delle 150mila visualizzazioni.