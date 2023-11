“Tale e quale show”, Ilaria Mongiovì trionfa al torneo dei campioni

C’era anche Antonella Clerici tra i componenti della giuria della puntata speciale di “Tale e quale show” andata in onda venerdì sera su Rai Uno. Non ha potuto non ricordare, con evidente orgoglio, che Ilaria Mongiovì era stata una concorrente di “Ti lascio una canzone”, il talent show dedicato ai più piccoli che la stessa Clerici conduceva in passato. Sono trascorsi circa 15 anni e l’arte di Ilaria Mongiovì ha avuto il tempo di evolversi e di esplodere: ora, da adulta, ha trionfato al torneo dei campioni di “Tale e quale show”, una puntata extra del programma che l’ha vista salire sul gradino più alto del podio.

Ilaria, che ha trascorso la sua infanzia a Casteltermini, ha riempito d’orgoglio il piccolo paese che ha dato i natali a Michele Guardì. La sua interpretazione di “Without you” di Mariah Carey (difficilissimo per chiunque farla bene renderla credibile) ha mandato in visibilio pubblico e giuria. Applausi a scena aperta, ancor prima che la canzone finisse, per la castelterminese prodigio che adesso punta decisamente in alto e non può temere confronti. Estensione vocale, presenza scenica, disinvoltura, sicurezza, precisione maniacale: quasi impossibile vederla sbagliare. Anche stavolta ha lasciato il segno. E’ stata incoronata, al termine della serata, da Carlo Conti con i giurati Giorgio Panariello, Loretta Goggi, Antonella Clerici (ospite) e Cristiano Malgioglio. Quest’ultimo, sempre molto avaro nell’esprimere giudizi entusiastici, si è lasciato andare senza trattenere la sua emozione dopo averla sentita cantare.

“Mi tremano le gambe, sono senza parole, felicissima e contentissima - ha detto Ilaria poco dopo la premiazione - e ringrazio tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso stupendo”.