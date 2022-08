Un "mare" di solidarietà, tutto sui Summer Lab di Amnesty International

Un'occasione per conoscere più da vicino le dinamiche di soccorso in mare, accoglienza e protezione in Italia. E' tutto pronto per i Summer Lab di Amnesty International in programma dal 22 al 29 agosto al Villaggio Camping La Roccia a Lampedusa e rivolto agli over 30.

Un'esperienza unica per capire cosa significa sostegno e solidarietà, perchè come confermano tristemente le cronache quotidiane secondo l'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e l'UNHCR (Agenzia ONU per i Rifugiati) il Mediterraneo è la rotta migratoria più letale al mondo e Lampedusa rappresenta oggi il simbolo di una ferita sempre aperta. I partecipanti potranno ascoltare le testimonianze dirette di chi vive ogni giorno le complessità dell'isola. "Attenzione. Coerentemente con la mission di Amnesty International, il campo non si pone tra i suoi obiettivi quello dell’assistenza umanitaria diretta ai migranti essendo un campo di attivismo e non di volontariato o di lavoro. Quindi non si andranno né a soccorrere né ad aiutare i migranti", viene specificato nel sito ufficiale di Amnesty International.

Si alternerrano in queste giornate momenti formativi e testimonianze dirette, sarà inoltre presente la cucina di Lorenzo Leonetti del Grandma Bistrot di Roma. Ospiti attesi Roy Paci e Giovanna Schittino che terranno con i partecipanti un laboratorio. Ma come iscriversi? Tutti i dettagli sono forniti nel sito ufficiale dell'ente. Per quanto riguarda i costi , quota di iscrizione: a partire da 475 euro esclusa quota associativa. La quota varia in base all’alloggio scelto (tenda o bungalow). Le iscrizioni proseguiranno fino a esaurimento posti. La quota di iscrizione comprende tessera associativa, vitto, alloggio e costi di trasferimento dall’aeroporto di Lampedusa al camping “La roccia”.