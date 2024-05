L'infinito amore per la Sicilia si traduce in "Sud": il primo album di Gianluca Mazzarella

Si chiama "Sud" il primo album di Gianluca Mazzarella, il 45enne cantautore di Agrigento. Interamente dedicato alla Sicilia, l'album è disponibile su Spotify.

"Spero avrete modo e tempo di ascoltare almeno "Moviti Ccà" - dice l'artista - l’unico brano dell’album scritto in siciliano e dedicato alla mia amata città natale. Il pezzo si presta volutamente a due letture, da una parte è l'invito accorato fatto da un innamorato alla sua ragazza dopo un bisticcio, a non lasciarlo. Dall'altra la preghiera rivolta proprio dalla Sicilia, ad ogni figlia e figlio costretto ad andare via, a non partire".

Ecco dunque che nel già ricco panorama degli artisti "made in Agrigento" si affaccia un volto e un cuore capaci di attirare l'attenzione, per la profondità dei testi accompagnati da sonorità tipicamente del... Sud, non solo italiano.