I ragazzi del Conservatorio Toscanini tornano in scena: concerto per l’Alloro Fest a Palermo

Ci sarà anche la “Jazz Orchestra” degli studenti del Conservatorio Toscanini di Ribera il 12 settembre a Palermo, nel Giardino dei Giusti, in occasione dell’Alloro Fest. Si tratta di un ensemble costituito interamente da studenti delle scuole di ottoni e del dipartimento jazz dell’istituto. Un progetto realizzato dal maestro Giacomo Tantillo, Questi ragazzi vantano già importanti produzioni e recenti collaborazioni con artisti di chiara fama come Paolo Fresu, prestigiosi premi in concorsi nazionali e partecipazioni a festival importanti come il Sicilia Jazz Festival.

Il programma comprende brani di differenti stili del repertorio jazzistico e di rinomati autori che hanno fatto la storia del jazz nonché brani originali degli stessi professori del Toscanini: Alberto Maniaci e Giacomo Tantillo.

L’ensemble è composto da Alessandro Visco, Eleonora Tomasino, Miriam Versaci Angelo di Leonforte, Luca Nostro Ivan Virzì, Giuseppe Guastella, Domenico Pullara, Giuseppe Coffaro, Vincenzo Boccellato, Gabriele Spitaleri, Salvatore Nania, Giuseppe Spallino, Carmelo Pecoraro, Calogero Ferruzza, Vincenzo Salvaggio, Romina Formica, Carmelo Marino, Alessandro Scibetta, Francesco Patti, Angelo Di Leonforte, Roberto Sclafani, Calogero Bruno, Giorgio Di Benedetto, Giuseppe Oliveri e Francesco Cavallino.