Strage del 3 ottobre a Lampedusa, Roberto Fico "chiama" il sindaco Martello a Montecitorio

Il presidente della Camera Roberto Fico riceverà a Montecitorio il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello. L'incontro avviene in occasione del ricordo delle vittime del 3 ottobre 2013. Anno in cui un barcone con circa 500 migranti a bordo affondò a Lampedusa. Fu una tragedia, la più grande del Mediterraneo. In quel giorno morirono 368 migranti, fra uomini e bambimi.

Nel corso dell'incontro, al quale interverranno Nazzarena Zorzella (Asgi - Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione), Roberta Rughetti (Amref Healt Africa) e Ugo Melchionda (Grei250) saranno illustrate alcune valutazioni legate all'esperienza vissuta a Lampedusa in relazione al tema della gestione dei flussi migratori, al valore della memoria e del rispetto dei diritti umani, e all'importanza di promuovere iniziative di pace nel Mediterraneo.