Provinciale Naro-Campobello: completati i lavori dopo i danni della frana

Completati i lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale 12 Naro- Campobello di Licata. I lavori, per un importo complessivo di 300.000 euro, hanno interessato la sistemazione di muri di contenimento, la realizzazione di gabbionate di controripa, finalizzate ad impedire la caduta di materiali alluvionali sulla sede stradale, il ripristino del cassonetto stradale di un tratto danneggiato da una frana, la realizzazione di opere di drenaggio e di canalizzazione delle acque meteoriche e la ripavimentazione dei tratti danneggiati della sede stradale.

"Nel corso degli ultimi due anni - ha detto il dirigente del Genio Civile, Rino La Mendola -, nell’ambito delle infrastrutture, siamo intervenuti con la progettazione e l’esecuzione dei lavori di manutenzione e ripavimentazione di ben 14 strade provinciali ed abbiamo progettato i lavori, oggi in fase di esecuzione, per la riparazione dei danni provocati dalle mareggiate al porticciolo di San Leone".

La Mendola aggiunge: "Agli interventi sulle infrastrutture - continua La Mendola - si aggiungano 35 interventi di pulizia e sistemazione idraulica di altrettanti corsi d’acqua, eseguiti con l’obiettivo di ridurre l’emergenza idrogeologica del territorio provinciale, ed una serie di interventi sugli immobili demaniali come il Teatro Samonà di Sciacca, i cui lavori sono stati già avviati e saranno completati entro la fine dell’anno e poi ancora i lavori, già in fase di completamento, per la manutenzione delle tre sedi degli uffici dello stesso Genio civile".